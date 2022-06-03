Son Dakika: TÜİK açıkladı! Mayıs ayı enflasyon verileri belli oldu
TÜİK, 2022 yılı mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73,50, aylık yüzde 2,98 arttı. Üretici enflasyonu ise, yüzde 132,16 artarak, rekor düzeye yükseldi. Söz konusu artış Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu. Öte yandan TÜİK'in madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması, hesaplamayla ilgili soru işaretlerini artırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı.
TÜFE'de 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Üretici enflasyonu ise, yüzde 132,16 artarak, rekor düzeye yükseldi. Söz konusu artış Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.
YILLIK TÜFE'YE GÖRE 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.
AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.
Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 61,63, AYLIK YÜZDE 3,83 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27.59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,64 artış gerçekleşti.
ÜRETİCİ ENFLASYONU REKOR KIRDI
Veriler üretici fiyatlarındaki artış ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre, mayıs ayında üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 132,16 arttı ve rekor düzeye yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 51,43, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 132,16 arttı.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 artış kaydetti.
EN BÜYÜK ARTIŞ İÇKİ VE TÜTÜNDE
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.
ENAG ÜÇ HANELİ AÇIKLADI
ENAG mayıs ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 160.76 olarak açıkladı.
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