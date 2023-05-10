Son Dakika... TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi martta düştü
TÜİK'e göre, mart ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 oranında azalırken, şubat ayına göre yüzde 5.5 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 0,1 oranında azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.
Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 5,5 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.
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