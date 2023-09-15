Son dakika... TÜİK, konut satış rakamlarını açıkladı
Son dakika haberleri... TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 gerileyerek 122 bin 91'e düştü.
Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.
EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA
Ağustosta konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 satış ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin olarak belirlendi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- 'Soruşturma izni verildi'
- 'Bu dava mahşere kalmaz'
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Madımak Katliamı davası düştü!