Son Dakika: TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,86 oranında Amerikan Doları'nda gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 1,66 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 3,79, külçe altın yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,02, BIST 100 endeksi yüzde 7,95 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 1,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,80, BIST 100 endeksi yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 3,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde4,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DIBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde12,86 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN AZ KAYBETTİREN ALTIN OLDU

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,78, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,95 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde43,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde18,72 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde19,06, BIST 100 endeksi yüzde26,89, Euro yüzde29,45, mevduat faizi (brüt) yüzde49,82 ve DİBS yüzde52,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde8,31 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde2,17, Euro yüzde5,60, mevduat faizi (brüt) yüzde32,86 ve DİBS yüzde37,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.