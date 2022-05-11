Son dakika: TÜİK inşaat maliyet endeksini açıkladı!
TÜİK inşaat maliyet endeksini şubat ayında yıllık yüzde 90,27, aylık yüzde 5,73 arttığını açıklamıştı. Mart ayı inşaat maliyet endeksini ise yıllık yüzde 101,57, aylık yüzde 9,58 aylık yüzde arttığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün üç başlıkta duyurulan Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak yurttaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi’ni devreye alacaklarını açıkladı.
İkinci paket olan ‘Genişletilmiş Konut Finansmanı Paketi’ ile ilgili de bilgi veren Nebati “Liralaşma stratejimizi destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50'si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH'ın yahut hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır” açıklamasında bulundu.
TÜİK mart ayı inşaat maliyet endeksini yayımladı.İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 101,57, aylık yüzde 9,58 aylık yüzde arttı.
İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 98,14, AYLIK YÜZDE 8,80 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 113,28, AYLIK YÜZDE 12,13 ARTTI
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 arttı.
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