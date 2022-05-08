İnşaattan düşerek öldü, evlilik ayrıntısı yürek dağladı

Iğdır’da inşaatta çalışan Ömer Üçrak isimli işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Üçrak’ın 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

(İHA)
08 Mayıs 2022 Pazar, 22:09
İnşaattan düşerek öldü, evlilik ayrıntısı yürek dağladı
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Iğdır'da henüz 6 aylık evli inşaat işçisi Ömer Üçrak, 3. kattan düşerek can verdi.

Olay, dün Iğdır Bağlar Mahallesi, Kafkas Caddesi, Gürel Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi.

6 AY ÖNCE EVLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar köyünde yaşayan Ömer Üçrak çalıştığı inşatta dengesini kaybederek 3. kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Üçrak, Yüzbaşılar Köyü mezarlığında defnedildi.

Ömer Üçrak’ın 4 yıl önce babasını, 1 yıl önce de annesini kaybettiği öğrenildi. Ömer Üçrak’ın 5 kardeşin tek erkek evladı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenildi.


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