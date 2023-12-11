Son dakika... TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.
Buna göre, ekim ayında işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.
Böylelikle işsizlik oranı 6. ayında da tek hanede kalmayı sürdürdü.
İşsizlik oranı eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edilmişti.
Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 21,8 olmuştu
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