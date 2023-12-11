Son dakika... TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:07
Son dakika... TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. 

Buna göre, ekim ayında işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. 

Böylelikle işsizlik oranı 6. ayında da tek hanede kalmayı sürdürdü.

İşsizlik oranı eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edilmişti.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 21,8 olmuştu


işsiz işsizlik geniş tanımlı işsizlik tüik

İlgili Haberler

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Uzman ekonomistten kritik uyarı: ‘İşsizlik artacak’

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Uzman ekonomistten kritik uyarı: ‘İşsizlik artacak’
Enflasyon, dolar, işsizlik... ABD merkezli dev yatırım bankası Citi'den çarpıcı rapor

Enflasyon, dolar, işsizlik... ABD merkezli dev yatırım bankası Citi'den çarpıcı rapor
TÜİK açıkladı... İşsizlik 3 milyonun üzerinde!

TÜİK açıkladı... İşsizlik 3 milyonun üzerinde!

En Çok Okunan Haberler