TÜİK, eylül ayı katı yakıt istatistiklerini açıkladı
Katı yakıtlarda eylülde en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı. Linyitte üretim miktarı 6,6 milyon ton teslimat miktarı ise 6,2 milyon ton olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 653 bin 341 ton, taş kömürü kokunda 409 bin 929 ton ve taş kömüründe 129 bin 410 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.
Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 262 bin 978 ton, taş kömüründe 3 milyon 277 bin 468 ton ve taş kömürü kokunda 445 bin 976 ton olarak hesaplandı.
TESLİMATIN YÜZDE 91,9'U TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, eylülde taş kömürü teslimatının yüzde 60,8'i termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,9'u termik santrallere ve yüzde 10,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.
Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,2 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı eylülde yüzde 106,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti.
Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 91,9, taş kömüründe yüzde 3,9 olarak belirlendi.
Video Haberler
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Anneden çocuğuna 'işkence' iddiası
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu...