Son dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37.86 oldu.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda ise yüzde 37,86 artışla gerçekleştiğini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 iken yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşmişti. On iki aylık TEFE-TÜFE değişimi ise yüzde 51,26 olarak kaydedilmişti.

ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 36,9 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 2,1 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüze 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.

İTO NİSAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?

İstanbul enflasyonu ise nisan ayında aylık yüzde 3,21 olurken, yıllık bazda yüzde 47,21 olarak açıklandı.

ENAG DA "NİSAN" VERİLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

ENAG’ın hesaplamalarına göre, 31 Mart – 30 Nisan 2025 döneminde günlük fiyat değişimlerinden elde edilen veriler, fiyat artışlarının hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.

Alt gruplar bazında en yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9,67 ile "Haberleşme" grubunda yaşanırken, onu yüzde 9,51 ile "Çeşitli Mal ve Hizmetler", yüzde 7,68 ile "Lokanta ve Oteller" izledi.

Sağlık harcamalarında ise dikkat çekici bir şekilde fiyat değişimi yaşanmadı.

Diğer dikkat çeken gruplar arasında, "Eğlence ve Kültür" yüzde 5,66, "Konut" yüzde 7,23, "Gıda ve Alkolsüz İçecekler" yüzde 7,12 oranında artış gösterdi.