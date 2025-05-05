Son dakika... ENAG nisan ayı enflasyonunu açıkladı
Son dakika haberi... ENAG 2025 yılı nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.
FİYAT ARTIŞI HIZ KESMEDİ
ENAG’ın hesaplamalarına göre, 31 Mart – 30 Nisan 2025 döneminde günlük fiyat değişimlerinden elde edilen veriler, fiyat artışlarının hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.
Alt gruplar bazında en yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9,67 ile "Haberleşme" grubunda yaşanırken, onu yüzde 9,51 ile "Çeşitli Mal ve Hizmetler", yüzde 7,68 ile "Lokanta ve Oteller" izledi.
Sağlık harcamalarında ise dikkat çekici bir şekilde fiyat değişimi yaşanmadı.
Diğer dikkat çeken gruplar arasında, "Eğlence ve Kültür" yüzde 5,66, "Konut" yüzde 7,23, "Gıda ve Alkolsüz İçecekler" yüzde 7,12 oranında artış gösterdi.
TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.
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