Son Dakika: TÜİK ocak ayı enflasyon verisini açıkladı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:23

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

TÜİK'e göre, ocak ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle gerilerken, aylık enflasyon serisi ara vermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,68 arttı. Aylık enflasyon ise yüzde 6,65 olarak açıklandı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 49. aya çıktı. Aynı zamanda ocak ayında görülen aylık enflasyon son 9 ayın en yüksek enflasyonu oldu.

ENAG: "YILLIK ENFLASYON YÜZDE 121"

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 9.26, yıllık enflasyonu yüzde 121.62 olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 43. AYA YÜKSELDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 5.94, yıllık enflasyonu yüzde 79.68 açıklamıştı. Bu verilere göre ocak ayı itibariyle İstanbul'da aylık enflasyon serisi 43. aya yükseldi.

GIDA FİYATLARINA İLİŞKİN GÖSTERGELERDE DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Türk-İş'in Ankara'daki gıda fiyatlarına ilişkin göstergelerinde de ocak ayı yükseliş ivmesine işaret etti.

Türk–İş gıda enflasyonu ocakta yeni üç haneye çıktı. Türk-İş tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2023 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.