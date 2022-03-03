Son dakika: TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu. Bu verilere göre, ÜFE artışı 27 yılın zirvesine çıktı.
TÜİK, 2022 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı.
TÜFE şubat ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 48,69 olan yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi. Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu. Şubat ayında yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 44,05 oldu. Bu verilere göre, üretici fiyatları artışı 27 yılın zirvesine çıktı.
AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu.
ULAŞTIRMADA FİYATLAR BİR YILDA YÜZDE 76 ARTTI
Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) şubat ayında artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 52.95'e yükselmesi bekleniyordu.
Bloomberg HT'nin anketinde ise enflasyonun yıllık 52,85 seviyesinde artması yönündeydi.
MERKEZ BANKASI YIL SONU BEKLENTİSİ
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi şubat ayı sonuçlarına göre, cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemişti.
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