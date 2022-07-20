Son Dakika: TÜİK tüketici güveninin temmuzda yükseldiğini açıkladı
Tüketici güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7.4 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7.4 oranında arttı; haziran ayında 63.4 olan endeks, temmuz ayında 68.0 oldu.
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