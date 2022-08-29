Son Dakika... Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 lira üzerinde
Türk-İş ağustos ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, açlık sınırı asgari ücreti 1.390 TL aştı. Ağustosta yıllık mutfak enflasyonu ise yüzde 119.11 olarak kaydedildi. Açlık sınırı 6 bin 890, yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9 bin liraya ulaştı.
Türk-İş ağustos ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, açlık sınırı 6 bin 890 lira, yoksulluk sınırı da 22 bin 442 liraya ulaştı.
Türk İş tarafından açıklanan verilere göre, 2022 Ağustos ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6.889,76 TL’ye ulaştı
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 22 bin 442 lira olarak kaydedildi.
BEKÂR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ’
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.999,13 liraya yükseldi.
Türk İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ağustos 2022 itibarıyla şöyle ölçüldü:
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,73 oranında gerçekleşti.
Son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 119,11 olarak hesaplanırken sekiz aylık değişim oranı ise yüzde 68,13 oranında oldu.
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