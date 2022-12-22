Son Dakika: TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmayacak
Son dakika haberi... Milyonların beklediği asgari ücretin açıklanması bekleniyor. TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmayacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 yılı için asgari ücreti birazdan açıklaması bekleniyor.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmesi durumunda imzayı atacaklarını, aksi halde masaya oturmayacaklarını söylemişti.
TÜRK-İŞ, açıklamanın yapılacağı toplantıya katılmama kararı aldı. Öte yandan, TÜRK-İŞ'in karara muhalefet şerhi koyması bekleniyor.
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