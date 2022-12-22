Son Dakika: TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmayacak

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 yılı için asgari ücreti birazdan açıklaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmesi durumunda imzayı atacaklarını, aksi halde masaya oturmayacaklarını söylemişti.

TÜRK-İŞ, açıklamanın yapılacağı toplantıya katılmama kararı aldı. Öte yandan, TÜRK-İŞ'in karara muhalefet şerhi koyması bekleniyor.