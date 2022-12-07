Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman başlayacak? Asgari ücret toplantısına kimler katılacak?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:03

2023 yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yüksek oranlı ücret artış beklentisi, düşen büyüme hızı ve Avrupa’da durgunluk işaretleri altında, 2023’te uygulanacak ücreti belirlemek üzere bugün ilk toplantısını yapacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantı saat 14.00'te başlayacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA İŞÇİ HEYETİNİN BAŞKANLIĞINI KİM YAPACAK?

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.