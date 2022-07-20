Son Dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 20 yılın en düşük seviyesinde

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. TCMB verilerine göre, 8 Temmuz haftası itibariyle net rezervler 6,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam 7,5 milyar TL olmuştu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 922 milyon dolar azalarak 58 milyar 867 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 1 Temmuz'da 59 milyar 789 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 370 milyon dolar azalışla 41 milyar 154 milyon dolardan 39 milyar 784 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolardan 98 milyar 651 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TARİH ALTIN REZERVLERİ BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ TOPLAM REZERVLER

28.01.2022 38.577 71.636 110.214

25.02.2022 42.944 70.200 113.144

25.03.2022 42.399 65.638 108.037

29.04.2022 41.467 65.398 106.865

27.05.2022 41.611 61.285 102.897

03.06.2022 41.280 61.460 102.741

10.06.2022 41.725 60.788 102.513

17.06.2022 41.580 59.449 101.028

24.06.2022 41.594 60.342 101.936

01.07.2022 41.154 59.789 100.942

08.07.2022 39.784 58.867 98.651