Son Dakika: Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması
Son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta açıklanacağını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca yurttaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yaptığı açıklamada "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerine yer vermişti.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Saray'daki Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.
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Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak" dedi.
SEÇİMDEN SONRAYA KALDI İDDİASI
Vedat Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak" cevabını verdi.
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