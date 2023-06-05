Son Dakika... Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'den devraldı
Son dakika haberleri... Vedat Bilgin'den görevi devralan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi Vedat Bilgin'den devraldı.
Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şunları söyledi:
"Tüm çalışanlarımızın refah seviyesini artırmak en büyük amacımız. Bakan Bilginimizin projelerini kaldığı yerden üzerine ekleyerek devam edeceğiz. İnşallah ülkemizi hep birlikte daha iyiye taşıyacağız. Türkiye yüzyılına yakışır bir sosyal güvenlik sistemi için çalışacağız. İş sağlığı ve işçi haklarını daha yakından tanıtacağız. Kadın istihdamını destekleyeceğiz. Tüm kesimleri istihdamını artırmak, gelir seviyesini korumak ve artırma için gereken ne varsa yapacağız."
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