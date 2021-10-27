Dolarda kritik gün yarın: Yatırım yapılamaz bir ülke kalacak

27 Ekim 2021 Çarşamba, 09:08

Bankacılar Batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken resmi tatil nedeniyle kısa sürecek haftada Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek enflasyon raporu açıklamalarını takip edecekler.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14.1 seviyesinde bulunurken ekonomistler geçen ay itibarıyla yüzde 19.58 olan enflasyonun Ekim'de yüzde 20'yi aşmasını, yılı ise yüzde 20'nin hemen altında tamamlaması bekliyorlar.

Bu nedenle TCMB'nin yarın yıl sonu enflasyon tahminini belirgin şekilde yukarı revize etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki yıl için ise TCMB'nin enflasyon tahmini yüzde 7.8 seviyesinde.

TCMB'NİN 9 PUAN YUKARISINDA



Son dönemde enflasyon tahminlerini belirgin şekilde yukarı revize eden ekonomistler 2022 için TCMB'nin tahmininin gerçekliğini yitirdiğini, belirgin yukarı revizyon yapılmasının gerektiğini ancak TCMB'nin bunu yapıp yapmayacağını bilmediklerini belirtiyorlar. JPMorgan'ın 2022 için enflasyon tahmini yüzde 16.4 seviyesinde. Bu tahmin TCMB'nin tahmininden 9 puan yukarıda bulunuyor.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK



TCMB'nin yarınki enflasyon raporunda para politikasına ilişkin önümüzdeki döneme yönelik olası yönlendirmeler de yakından takip edilecek. Aynı gün öğleden sonra ve Cuma günü ise Türkiye piyasalarında resmi tatil dolayısıla kapalı olacak.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bu hafta diplomatik gerilim endişesiyle rekor olan 9.85'e kadar yükselişinin ardından 9.4175'e kadar geriledi. Kur bu sabah saat 9.5220/9.5590 seviyesindeydi. Euro/TL 11.0479/11.0918, sepet bazında TL 10.2850/10.3254 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün günü 443/449 baz puan ile sert düşüşle tamamladı.

TL'YE OLASI ETKİSİ İZLENMEYE BAŞLANDI



Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı ve beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankaları hafta başında ticari krediler başta olmak olmak üzere faiz oranlarını 200 baz puan civarında indirdi.

TCMB'nin para politikası uygulamalarına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel güçlü seyir TL'de değer kaybı yönünde etkileyen ana etken olmaya devam ediyor. Piyasada ayrıca kamu bankalarının faiz indirimlerinin özel sektör tarafından takip edilip edilmeyeceği ve bunların TL'ye olası etkisi de izlenmeye başlandı.

YATIRIM YAPILAMAZ BİR ÜLKE KALACAK



Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Janus Henderson'da gelişmekte olan ülkeler portföy yöneticisi Daniel Grana Türkiye'de potansiyeli olan bir çok şirket olmasına karşın makro ekonomik belirsizlik nedeniyle birkaç yıl daha "yatırım yapılamaz" bir ülke kalacağını düşünüyor.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

Lokaller ise kurumsallar öncülüğünde dolar/TL'nin 9.85'e kadar yükseldiği bu hafta belirgin döviz satışı gerçekleştirdi. Ancak bu döviz satışlarına rağmen bankacılık sisteminde yüzde 60'a yaklaşan döviz mevduatın tüm mevduata oranında henüz düşüş görülmüyor.

TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Bu da lokallerin kar satışları gibi sınırlı TL'ye dönüşler haricinde dövizde kalmaya devam ettiklerini gösteriyor. İşlemciler yabancı çıkışlarının azalan piyasa derinliğini beraberinde getirdiğine de dikkat çekerken azalan derinlik TL'de volatilenin hem değer kaybında hem de kazancı esnasında yüksek kalmasına neden oluyor.

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bu haftaki büyükelçi geriliminin bitme anı hariç neredeyse her gün ve aralıksız devam etti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor ancak 10 seviyesinde belirgin bir döviz satışı da bankacılara göre mümkün.

SINIRLI BİR ALAN KALDI



Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

Bugün iç veri gündeminde Eylül ayı dış ticaret istatistikleri ile Ekim ayı ekonomik güven endeksi takip edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM grup toplantısı da takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.