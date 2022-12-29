Son Dakika...Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı! Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Son dakika haberleri...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal meday hesabından üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Buna göre, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandı.
Bakan Kasapoğlu'nun attığı Tweet şöyle:
Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız.
Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.
GSB ailemize tekrar hoş geldiniz.
Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız.??— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 29, 2022
Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.
GSB ailemize tekrar hoş geldiniz. ?? pic.twitter.com/FLQa2Rynng
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