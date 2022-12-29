Son Dakika...Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı! Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:54

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal meday hesabından üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Buna göre, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakan Kasapoğlu'nun attığı Tweet şöyle:

Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız.

Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.

GSB ailemize tekrar hoş geldiniz.