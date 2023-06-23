Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Erkan’ın bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:49
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.

Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

27 AY SONRA FAİZ ARTTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda düşük faiz politikası izleyen Merkez Bankası (TCMB) PPK politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükseltirken 27 aylık aranın ardından ilk kez politika faizinde artışa gitmiş oldu.

 


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