Son Dakika...Motorinin ardından benzine dev zam pompaya yansıdı! 14 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yüksek enflasyon yurttaşın belini bükerken akaryakıta zam haberleri dur durak bilmiyor. Dün motorine yapılan zammın ardından bugün de benzine zam geldi. 13 Eylül 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:12
Son Dakika...Motorinin ardından benzine dev zam pompaya yansıdı! 14 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
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Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 92,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,14 dolardan alıcı buldu.

Dün motorine yapılan 2.03 TL'lik zammın ardından bugün de benzine 1 lira 60 kuruş zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FIYATLARINA GÖRE;

İstanbul (AVRUPA)

Motorin litresi 40.03 TL

Benzinin litresi 38,51 TL

Ankara

Motorin litresi 40.57 TL

Benzinin litresi 39,08 TL

İzmir

Motorin litresi 40.75 TL

Benzinin litresi  39,19 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor..


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