Bakan Nebati'nin Erdoğan'a 'GES' müjdeleri ortaya çıktı: 'Dolar 5-6 lira birden düşecek'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:32

Gazetemiz yazarlarından Mustafa Balbay, Gelir Endeksli Senet (GES) sisteminin açıklandığı günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği belirtilen sözleri köşesine taşıdı.

Konuyla ilgili kaleme aldığı "GES: Gidiş endeksli seçim!" başlıklı yazısında Balbay, "İktidarın aklı gidip geliyor. Hedef, sorunları çözmek değil de seçimi kazanmak olduğu için nasıl bir ortamda sandık diyeceklerini kestiremiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da 9 Haziran’a dek beklentinin “sonbaharda sandık” üzerine olduğuna dikkat çekip "Bunun nedeni de 9 Haziran’da açıklanan Gelir Endeksli Senet (GES) sisteminin büyük bir karşılığının olacağı beklentisi idi" diye ekleyen Balbay, yazısının devamında Nebati’nin Erdoğan'a GES'le ilgili söylediği belirtilen şu sözleri aktardı:

"Efendim GES’le kur korumalı mevduat (KKM) sisteminden daha büyük bir çıkış yakalayacağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) gibi köklü kuruluşlarımıza endeksli olacak GES’le dolar 5-6 lira birden düşecek. İklim değişecek. Bize güven artacak. Devamında benzer yöntemlerle sonbahara son derece olumlu bir havada gireceğiz!"

Balbay yazısına şöyle devam etti:

"Nebati bunları Saray’a söylerken elbette yanında değildik. O çevrede haber kaynaklarımız da yok. Ancak bize kadar ulaşan bilgiler bu yönde.

Nebati bu kadar emin konuşunca “bir kez daha söyle” demişler, “gerçekten dolar 5-6 lira düşer mi?”

Öyle anlaşıyor ki Nebati hem ağzını açmış hem gözlerini...

Gelinen nokta ortada: dolar 9 Haziran’da 17.21 idi, dün 17.35!

GES’te talep toplama bugün sona erecek ama Nebati’nin umudu sona ermiyor. GES’e ilginin son derece yüksek olduğunu söylüyor ama rakam vermiyor.

Sözün özü GES’le başlayıp devamı gelecek olan açılımlarla ekonomiyi doğrultup seçim zeminini oluşturma hedefi şu an için suya düşmüş görünüyor.

Böylesi durumlar için söylenecek söz şu:

Dolar düşmezse Nebati düşer!"