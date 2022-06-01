Sonbaharda konut krizi derinleşecek: 'Ucube ekonomi politikası sebep, konut krizi sonuçtur'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 15:59

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin BM’nin “yaşamaya elverişli konut” tanımını ve İstanbul’da buna uygun ev olup olmadığını inceledi. Çıkan sonuçları inceleyen Tekin, İstanbul’da BM kriterine uygun ‘yaşamaya elverişli konut’ kalmadığını belirtirken sonbaharda konut krizinin daha da derinleşeceğini söyledi.

"İSTANBUL'DA YAŞAMAYA ELVERİŞLİ KONUT KALMADI"

BM'nin ‘yaşamaya elverişli konut’ tanımının kapsayıcılığı ve herkesin erişimini önceleyen 7 kriterden oluştuğunu ifade eden Tekin, "83 bin ilanda bu kriterlere uyan sadece 6 ilan var. Bu ilanlar da şehrin çevre ilçelerinde bulunuyor. Esenyurt’ta 2, Avcılar’da 2, Arnavutköy’de 1, Bağcılar’da 1 adet ilan var. Açık bir şekilde söylersek bugün İstanbul’da BM kriterine uygun ‘yaşamaya elverişli konut’ kalmadı. Böyle bir şey yok" dedi.



"UCUBE EKONOMİ POLİTİKASI SEBEP, KONUT KRİZİ SONUÇTUR"

Türkiye'nin yaşadığı konut krizinin ekonomi politikasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Tekin, Türk Lirasına yatırım yapan yurttaşların TL'den çıkmasıyla döviz kriznin oluştuğunu, döviz krizinin de enflasyonu tetiklediğini belirtti.

Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sefer dövizi baskılamak için Kur Korumalı Mevduat Hesabı diye bir yeni uygulama getirdiler. Bir avuç sermayedarın parasını 83 milyon ödüyoruz. Sonuç ne oldu? Döviz de kısa vadeli yatırım gücünü kaybetti. Bir de piyasaya fazladan Türk Lirası arz edildiği için enflasyon daha da yükseldi. Neticede milletin elinde sadece gayri menkul ve emtia yatırımı kaldı. Konut fiyatları patladı. Yetmez, döviz ve enflasyon artışıyla inşaat maliyetleri arttığı için konut fiyatları daha da yukarı gitti. Bütün bunlar yetmezmiş gibi vatandaşlığı da pazara çıkardılar, konut karşılığı vatandaşlık vererek, konut piyasasına talebi arttırdılar. Konut fiyatları daha da yükseldi. Yani AKP’nin ucube ekonomi politikası sebep, konut krizi sonuçtur."



SONBAHARDA KONUT KRİZİ DERİNLEŞECEK

Bugün gelinen noktada tespit ve tahliye davalarının oranı yüzde 20’yi bulduğuna değinen CHP'li vekil, enflasyon artışının sonbaharda konut kiralarında kendini daha çok hissettireceğini bu sebeple konut fiytalarının daha da yükseleceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Uyarıyorum. Sonbaharda konut krizi derinleşecek. Bugün Türkiye’deki 8,5 milyon kiracının 6,5 milyonu eski kiracı. Sonbahar aylarına doğru enflasyon artışı konut kiralarında ağırlığını daha da hissettirecek. Yurt olmadığı için yeni öğrencilerin okullara başlamasıyla konut talebi artacak. Dolayısıyla konut fiyatları daha da yükselecek. İnsanları başını sokacak bir ev bulamayacak. Bugün genel davalar içerisinde kira tespit ve tahliye davalarının oranı yüzde 20’yi buldu. Ev sahipleri ile kiracılar boğaz boğaza geldi. Sosyal bir patlamanın eşiğindeyiz."

PARA KARŞILIĞI VATANDAŞLIK SATMAYI BIRAKIN



Konut krizinin çözülmesi için konut karşılığı vatandaşlık verilmesine son verilmesi gerektiğini ve konut arzının azaltılması gerektğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapılması lazım? Hemen hızla para karşılığı vatandaşlık satmayı bırakın. Konut arzını azaltın. Ucube ekonomi politikasına son verin, yatırım araçlarını serbest bırakın, millet gayrimenkul dışında parasını enflasyona karşı koruyacak önlemler alabilsin. TOKİ ile hem yurt hem de sağlıklı, nitelikli, sosyal konut üretimine başlayın. Yeni evlilere ve ilk kez konut sahibi olacaklara 40 yıl vade ile maliyetine satış yapın. Bütün bunları yapmazsanız millet sonbaharda kasırgayla karşı karşıya kalacak, sofrasındaki ekmeği aldınız, başının üstündeki dam da gidecek. Bu milleti bir de bunu yaşatmayın.”