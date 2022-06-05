Sosyal belediyecilik örneği: İhtiyaç sahiplerine dağıltılmak üzere ikinci kez buğday hasadı yapıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Belediyesi tarafından üretimi yapılan buğdayların hasadına başlanırken, Belediye Başkanı Levent Tuncel gerçekleşen hasadı yerinde izledi.
Geçtiğimiz yıl başlatılan proje çerçevesinde Söke Belediyesi’ne ait atıl durumdaki araziler üretime kazandırıldı. Söke Belediyesi’ne ait 70 dönümlük arazide üretilen buğdaydan elde edilecek un, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuluyor.
Atıl arazilerin değerlendirilmesi, tarımda örnek uygulamaların
hayata geçirilmesinin yanında önemli bir sosyal belediyecilik örneği olan proje
çerçevesinde ikinci kez hasat sevinci yaşanıyor.
Tarımsal üretimin bugünün dünyası ve gelecek için önemine vurgu yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Söke Belediyesi olarak tarımsal üretimde örnek projeler ortaya koymanın yanında üretimini yaptığımız ürünleri halkımızla paylaşmanın mutluluğunu geçen yıl yaşamaya başladık. Bu yıl daha verimli bir hasat dönemi yaşıyoruz. İmkanlarımız dahilinde mutlu bir toplum oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz. Belediyemiz birimleri ve personelinin gayretleri ile gerçekleştirilen üretimin Sökemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
- İmamoğlu'na çağrıda bulunan Sayan'a yurttaştan cevap
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- 'Her an operasyona başlanabilir'
- Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular