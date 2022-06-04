Çölyak hastalarının umudu karabuğday ekimi başladı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Son dönemde glütensiz besin kaynaklarına artan rağbet ve çölyak hastalarının aradığı ürün olmasının yanında ballı bir bitki olması nedeniyle bal üretiminde de nektar kaynağı olarak arıcılığa katkı sağlayan karabuğday, Kelkit'in Öbektaş beldesinde çiftçinin yüzünü güldürdü.

“HASAT İYİ OLURSA 500 DÖNÜME KADAR ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Karabuğday üretiminden memnun olduğunu söyleyen Çiftçi Mürsel Duman da “Son 2 yıldır Karabuğday ekimi yapıyoruz. Ekili olmayan arazimizi Karabuğday sayesinde ekonomiye kazandırmak için buğday ekimi yapıyoruz. Verimden gayet memnunuz. Dönüm başına 150 kilogram ürün alıyoruz. Bu ürün diğer ürünlere göre çiftçiler için daha karlı oluyor. Ben şu anda 150 dönüm ekiyorum, bu yıl sonunda hasat iyi olursa 500 dönüme kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Bu buğdayı türünün daha faydalı olduğunu görüyoruz, bu nedenle üretimini artırmayı hedefliyoruz. Gübre masrafı yok, çiftçilerin ekmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.



