Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel açıkladı: Kabine toplantısında hangi formüller masada olacak?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:15

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:17

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı da netleşti.

2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25 oldu. Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve BAĞ-KUR emeklileri ise 2023'ün ikinci 6 ayına ait yüzde 37,57 enflasyon oranında zam alacak.

Konuya dair değerlendirmelerini aktaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, "Emekliler zamlı maaşlarını muhtemelen şubat ayında alacak. 7 bin 500 lira maaş alanlara ise zam yapılıp yapılmayaağı Bakanlar Kurulu kararına bağlı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı yüzde 37,57 oranındaki zammı memur emeklilerinin zammına yaklaştırmak konusunda bir formül de var. Bu formül de yine Bakanlar Kurulu ile belirlenecek" dedi.

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2023 yılı Mart ayında 5 bin 500 liralık taban aylığın seçimden önce 7 bin 500 liraya çıkarıldığını ve temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılmadığını anımsatan Tezel, "7 bin 500 lira alan emekliler şu anki durumda bu ay yapılacak zamdan da faydalanmıyor. Eğer bu iki dönemdeki zamlardan faydalansalardı maaşları 12 bin 890 lira civarında olacaktı" diye konuştu.

Kulislerde konuşulan rakamların 10 bin lira civarında olduğunu söyleyen Tezel, "2008 yılında Sosyal Güvenlik Reformu Yasası çıktığında en düşük emekli maaşı agari ücretin yüzde 110'u civarındaydı. Şimdiki rakamlarla hesaplarsak 18 bin 700 lira eder. 10 bin lira emeklileri mutlu etmez" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN PAYI 2 YILDA YARIYA DÜŞTÜ!

Sosyal Güvenlik Sistemi'nde yapılan değişiklikleri eleştiren Tezel, sözlerine şu ifadelerle son verdi:

"Bir devlet emeklisine maaş ödeyemiyorsa devlet yok demektir. 2 yıl önce toplan milli gelirin yüzde 6'sını emekliler alıyordu. Geçtiğimiz sene bu oran yarı yarıya düştü. Emekliden alıp sermayeye verdiler. Milli gelirin dağılımında emekliye pay vermiyorlar."