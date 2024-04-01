Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'ten Şimşek çıkışı: 'Anlaşılan seçimden ders almadılar'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in, yerel seçimlerin ardından ekonomi politikalarına yönelik açıklamalarına Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik tepki göstererek, "Anlaşılan seçimden ders almadılar, halkın ne dediğini anlamadılar!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:07
Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'ten Şimşek çıkışı: 'Anlaşılan seçimden ders almadılar'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ekonomi politikalarına yönelik "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

Şimşek'in bu açıklamasının ardından Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabı üzerinden "Anlaşılan seçimden ders almadılar, halkın ne dediğini anlamadılar!" dedi.

Çelik'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Bakan Şimşek AKP'nin seçim yenilgisine yol açan sıkı para politikasına, kemer sıkma politikasına, neoliberal ortodoksiye devam edileceğini ilan ediyor.

Oysa seçmen 31 Mart'ta tam da bu politikaya kırmızı kart gösterdi.

Anlaşılan seçimden ders almadılar, halkın ne dediğini anlamadılar!"

 


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