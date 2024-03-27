Mehmet Şimşek çok konuşulan 'fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı (TCMB) Mehmet Şimşek, sık sık gündeme gelen sosyal medya paylaşımını 13 yılın ardından sildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:30
Mehmet Şimşek çok konuşulan 'fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
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TCMB Mehmet Şimşek sık sık gündeme gelen ve çok alıntılanan 'fakir aile ziyareti' paylaşımını X (Twitter) hesabından kaldırdı. Şimşek'in bu hamlesi sosyal medyada dikkat çekti.

2009-2015 yılları arasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek'in o dönem sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yeniden bakan olması ile birlikte yurttaşlar tarafından sık sık gündeme getirilmişti. Mehmet Şimşek, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

"FAKİR AİLE ZİYARETİ"

Mehmet Şimşek'in 7 Ağustos 2011 tarihli yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek."

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce 25 Mart 2012'de yaptığı, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik." paylaşımını silmesi ile gündeme gelmişti.


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