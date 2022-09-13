Sosyal konut projesinin ayrıntılarının açıklamasından sonra TOKİ'nin sitesi çöktü

13 Eylül 2022 Salı, 16:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

Erdoğan, “Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek projenin temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yılda bitirmektir. ‘Dünyada mekan, ahirette iman’ diyen bir millete yapılabilecek en büyük hizmetin bu olduğuna inanıyorum” dedi.

ÇÖKTÜ

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ilk olarak TOKİ'nin sitesi çöktü.

Şu an ise TOKİ'nin sitesine erişim sağlanırken zorluk yaşanıyor.