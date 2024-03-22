SPK, bir şirketin daha halka arzını onayladı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:02

Güncelleme: 22.03.2024 - 13:02

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Kurul IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin pay başına 10 liradan ilk halka arzını, Vakıf Finansal Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Pankent Sanayi ve Ticaret'in 27 milyon lira, Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret'in 56 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Eko Faktoring'in 275 milyon lira, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Pasha Yatırım Bankası AŞ Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu'nun 2 milyar lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

Ardventure Kitle Fonlama Platformu AŞ’nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 72 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin uygulanmasını kararlaştırdı.