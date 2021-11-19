SPK'den 56 internet sitesi için kapatma talebi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt dışında kaldıraçlı işlem yapılmasına aracılık ettiği tespit edilen 56 internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

ANKA
19 Kasım 2021 Cuma, 11:19
SPK'den 56 internet sitesi için kapatma talebi
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SPK'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 56 internet sitesi aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu sitelere erişimin engellenmesi için harekete geçildiği ve hukuki işlem başlatılacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Kapatma kararı alınan siteler:

 https://eniyiaracikurum.net

 https://referancefx19.com

 https://royexmarkets29.com

 https://livafx8.com

 https://compaqfx.com

 https://finanscapitalmarkets32.com

 https://lp.olivemarkets97.com

 https://olivemarkets97.com

 https://tr.fx-yurtdisi.biz

 https://tr.forexanalizlerim.net

 https://poundfx43.com

 https://fbs-turkey-broker.com

 https://www.destekfx81.com

 https://62galafx.com

 https://lotascapital66.com

 https://www.fundfx20.com

 https://gafx69.com

 https://www.yapifx33.com

 https://www.forexekaydol44.com

 https://www.priceboxfx20.com

 https://www.idolfx40.com

 https://fibermarkets37.com

 https://balfx52.com

 https://truvafx42.com

 https://www.liberalfx46.com

 https://www.trforex44.com

 https://demoforeks67.com

 https://www.demohesapac50.com

 https://www.forextr85.com

 https://www.zesforex39.com

 https://www.8balansfx.com

 https://phaseforex83.com

 https://www.hftrade26.com

 https://gannmarkets80.com"

KALDIRAÇ NEDİR?

Yatırımcının finansal piyasalarda daha fazla yer almasında etkin rol oynayan, daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkân sağlayan sisteme kaldıraç (leverage) deniyor.


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