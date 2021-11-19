SPK'den 56 internet sitesi için kapatma talebi

19 Kasım 2021 Cuma, 11:19

SPK'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 56 internet sitesi aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu sitelere erişimin engellenmesi için harekete geçildiği ve hukuki işlem başlatılacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Kapatma kararı alınan siteler:

https://eniyiaracikurum.net

https://referancefx19.com

https://royexmarkets29.com

https://livafx8.com

https://compaqfx.com

https://finanscapitalmarkets32.com

https://lp.olivemarkets97.com

https://olivemarkets97.com

https://tr.fx-yurtdisi.biz

https://tr.forexanalizlerim.net

https://poundfx43.com

https://fbs-turkey-broker.com

https://www.destekfx81.com

https://62galafx.com

https://lotascapital66.com

https://www.fundfx20.com

https://gafx69.com

https://www.yapifx33.com

https://www.forexekaydol44.com

https://www.priceboxfx20.com

https://www.idolfx40.com

https://fibermarkets37.com

https://balfx52.com

https://truvafx42.com

https://www.liberalfx46.com

https://www.trforex44.com

https://demoforeks67.com

https://www.demohesapac50.com

https://www.forextr85.com

https://www.zesforex39.com

https://www.8balansfx.com

https://phaseforex83.com

https://www.hftrade26.com

https://gannmarkets80.com"

KALDIRAÇ NEDİR?

Yatırımcının finansal piyasalarda daha fazla yer almasında etkin rol oynayan, daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkân sağlayan sisteme kaldıraç (leverage) deniyor.