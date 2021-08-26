SPK'den 'zarar ödemesi' adımı

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:56
SPK'den 'zarar ödemesi' adımı
Abone Ol google-news

Yatırımcıların tazmini ve tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik ile zarar ödemesi kapsamına girmeyen kişi ve kurumlara yenileri eklendi.

Buna göre, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplara ilişkin saklama hizmetiyle sınırlı olmak üzere, yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları tazmin kapsamına girmeyecek.

Söz konusu madde, "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" kapsamında ele alınacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler