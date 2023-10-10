Borlease Otomotiv yarın halka arz oluyor

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:25

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:25

Borlease Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bugüne filo kiralama alanında kapasitesini ekonomik, esnek ve uygun çözümlerle artırarak kurumsal müşterilerde önemli bir karşılık yakalayan şirket, yaklaşık 7 bin adetlik aracıyla Türkiye'nin yenilikçi filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor.

Sixt Rent A Car'ın Türkiye temsilciliğini 2019'da bünyesine katarak araç kiralama sektöründe hizmet veren Borlease, halka arzdan elde edeceği geliri önemli oranda büyümeye yönelik yatırımlara ayıracak.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek şirketin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından yapılacak.

Halka arzdan sağlanacak fonun yüzde 65-70'i taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanı, yüzde 30-35'i ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerin geri ödemesi için kullanılacak. Şirketin toplam 47 milyon adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Yine şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl süresince bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar lira olacak. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar lira büyüklüğe ulaşacak arz kapsamında pay bedeli 25,29 lira olarak belirlendi. Nominal 47 milyon lira tutarındaki halka arzın nominal 28 milyon 200 bin lira tutarındaki kısmı sermaye artırımı, nominal 18 milyon 800 bin lira tutarındaki kısmı ise ortak satış yoluyla gerçekleştirilecek.

Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanırken, ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 30,65 düzeyinde olacak. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

AKTIF BÜYÜKLÜĞÜ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, uzun dönem operasyonel kiralama faaliyetlerini 'Borlease' markasıyla, kısa dönemi ise 'Sixt Rent A Car' ile sürdürdüklerini belirtti.

Borlease tarafında yaklaşık 2 bin, Sixt Rent A Car'da ise 7 bin aracın üzerinde filoları bulunduğuna işaret eden Hancan, ''Gerek uzun dönem filo kiralama alanında kurumsal müşterilerde gerekse günlük araç kiralamada bireysel müşterilerde çok önemli iki markayı bünyemizde bulunduruyoruz. Sektörde bilinirliği, araç kapasitesi, hizmet kalitesi en yüksek firmalardan biriyiz. Bu da bizi en çok tercih edilen firmalardan biri haline getirdi'' ifadesini kullandı.

BORLEASE HALKA ARZI FİYATI

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz fiyatı 25,29 TL olarak açıklandı.

BORLEASE HALKA ARZ TARİHLERİ

SPK halka tarihlerini açıkladı. Borlease halka arz tarihleri 11-12 ve 13 Ekim olarak açıklandı.