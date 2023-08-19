SPK'dan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri dahil 13 kişiye geçici yasak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 13 kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi. İşlem yasağı uygulananlar arasında İranlı illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyor.
SPK bültenine göre kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 13 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 21 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
İşlem yasağı uygulanan kişiler şöyle:
İşlem yasağı uygulananlar arasında İranlı illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyor.
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