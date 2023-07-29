SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası

Yayınlanma: 29.07.2023 - 09:41

Güncelleme: 29.07.2023 - 09:42

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5 kişi hakkında 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.