SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 5 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5 kişi hakkında 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Emekli zammında yeni gelişme!
- Üşümezsoy'dan Adana uyarısı: '7'lik bir deprem...'
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- İşte Erdoğan'ı bir gün korumanın bedeli!