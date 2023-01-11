SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama

Yayınlanma: 11.01.2023 - 00:18

Güncelleme: 11.01.2023 - 00:18

SPK, Borsa İstanbul’da yaşanan hızlı düşüş ve yükselişlerin ardından bugün yazılı açıklama yayınladı.

SPK, piyasanın güven içinde çalışmasını engelleyecek nitelikteki işlemlerin tespiti halinde sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

SPK tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, Kurul’umuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurul’umuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurul’umuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”