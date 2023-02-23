SPK'den "foreks" işlemleri ile ilgili açıklama

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 12:10

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 12:10

Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye’de yerleşik yatırımcıları yurt içi ve yurt dışı telefon hatlarından aranarak kamuoyunda “foreks” olarak bilinen kaldıraçlı işlemler üzerinden yüksek getiri vaadiyle para yollanması taleplerine karşı uyardı.

Kurum yetkisiz kuruluşlar aracılığıyla yapılan işlemler sonucunda ihbar ve şikayetlerin arttığının gözlendiğini ve yatırımcıların mağdur edildiğini belirterek kaldıraçlı işlemler için yetkilendirilen kuruluşların listesine kurulun internet sitesinden ulaşılabileceği bilgisini verdi.

SPK kendileri tarafından yetkilendirilen kuruluşlar dışındaki kişiler tarafından Türkiye’de yerleşik yatırımcılara yönelik kaldıraçlı işlemler yaptırılmasının izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunu oluşturduğu uyarısında bulundu. Açıklamada Sermaye Plyasası Kanunu’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre izinsiz faaliyette bulunanların iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası alabileceği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



Öte yandan yapılan denetimler neticesinde izinsiz faaliyette bulunanların yanında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun icrasını kolaylaştıranların hakkın suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

SPK yatırımcıların mağdur olmaması için alınan önlemlere değinerek izinsiz kaldıraçlı işlemler yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için kurul tarafından gerekli hukuki işlemlerin yapıldığı belirtildi.