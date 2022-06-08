Spot elektrik piyasasında işlem hacmi arttı
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,77 artarak 1 milyar 552 milyon 797 bin 637 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 149 lira 97 kuruş, en düşük 2 bin 319 lira 24 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 149 lira 97 kuruş, en düşük saat 06.00'da 2 bin 319 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 712 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 729 lira 83 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 149 lira 97 kuruş, en düşük 1850 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Yeni bir açılım mı?
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!
- AKP'li belediyeden sabah operasyonu