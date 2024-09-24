Spot piyasa doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:14

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:14

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 671 bin 880 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4 milyon 884 bin 310 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 823 lira 53 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 564 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 414 lira 71 kuruş satış fiyatı ise 11 bin 232 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 984 bin 302 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 104 milyon 426 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.