Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 104 milyon 611 bin 800 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 29 milyon 281 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 828 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 205 lira 50 kuruş, satış fiyatı 11 bin 494 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 75 milyon 598 bin 302 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 611 bin 992 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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