Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 281 bin 350 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 62 milyon 478 bin 580 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 471 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 205 lira 50 kuruş, satış fiyatı 11 bin 494 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 82 milyon 563 bin 752 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 696 bin 850 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çarpıcı iddia
- Bayramda feribotlar da köprü de boş kaldı
- Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf'tan acı haber