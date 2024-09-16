Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 16.09.2024 - 14:43

Güncelleme: 16.09.2024 - 14:43

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 268 bin 531 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 178 bin 142 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 993 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 529 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 593 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 393 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 637 bin 325 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 112 milyon 643 bin 657 metreküp olarak kayıtlara geçti.