Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:44

Güncelleme: 18.09.2024 - 14:44

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 265 bin 900 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 436 bin 119 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 15 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 443 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 616 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 415 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 320 bin 694 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 120 milyon 337 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.