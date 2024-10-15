Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:30

Güncelleme: 15.10.2024 - 14:30

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 173 bin 67 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 438 bin 10 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 984 lira, gaz ticaret miktarı ise 349 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 583 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 384 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 417 bin 347 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 119 milyon 706 bin 601 metreküp olarak kayıtlara geçti.