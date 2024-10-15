Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:20

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 422 milyon 562 bin 79 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 372 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 382 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

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