Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 843 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 343 bin 103 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 182 bin 289 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 843 lira, gaz ticaret miktarı ise 956 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 435 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 250 lira 85 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 134 milyon 576 bin 536 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 133 milyon 978 bin 692 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ
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