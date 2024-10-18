Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 924 lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:16

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,3 azalarak 1 milyar 287 milyon 559 bin 171 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 924 lira, en düşük saat 12.00'de 1424 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 174 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 179 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

 


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

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