Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 924 lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,3 azalarak 1 milyar 287 milyon 559 bin 171 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 924 lira, en düşük saat 12.00'de 1424 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 174 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 179 lira 48 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama