Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1419 lira 20 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 27 artarak 1 milyar 498 milyon 809 bin 902 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1419 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 369 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 389 lira 19 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ
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